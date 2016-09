"Endlich die Wahrheit" steht auf dem Titel. Das klingt so nach Superlativ, damit sich das Blatt besser verkauft, aber eine reißerische Schlagzeile hat es gar nicht nötig. Meiner Meinung nach endlich mal wieder eine Zeitschrift, die nicht so schnell im Müll landet. Viele andere altern schneller oder verlieren schneller an Wert, als man sie nach dem Kauf in die Hand nehmen kann. Die Themen dieses beispielhaften Blattes werden oft von einer anderen, bisher selten gesehenen Seite beleuchtet und begegnen dem Leser mit einer erfrischenden Offenheit. Die Texte nehmen kein Blatt vor den Mund und die Sprache bewegt sich auf einem Niveau, das sich gegenüber vielen Neuerscheinungen auf dem Zeitschriftenmarkt abhebt.

