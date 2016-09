Natürlich werden auch Programme unter die Lupe genommen. Herr Dorsch zeigt zum Beispiel eine ganz gute Methode, wie man seine Emails so organisiert, dass man stets den Überblick behält, was mit welcher Email zu geschehen hat; dabei stützt er sich auf die im Betriebssystem vorhandenen Programme. Vereinzelt verweist er aber auch auf sehr nützliche Programme, die es sich lohnt, zusätzlich anzuschaffen. Der Preis der Software liegt dabei aber meist unter 100 ?. Beispiel hierfür ist der Outliner von Omnigroup, Omnioutliner, der als Tryout Version auf den meisten Macs vorinstalliert ist. Mittels eines anderen Programms zeigt er, wie man relativ einfach seine Zeit vor dem Mac analysieren kann und die Arbeitsstunden gleich entsprechend seinen Kunden in Rechnung stellen kann. Die Rechnungen und alle Finanzen kann auch mit ganz einfachen Mitteln auf dem Mac effizient verwalten. Schließlich geht er auf die Informationsgewinnung am Mac zum Beispiel über das Internet oder mit RSS Feeds ein, und zeigt Wege und Möglichkeiten die Kommunikation mit anderen mit dem Mac zu optimieren, zum Beispiel über Websites, Weblogs oder über Projekt-Verwaltungen für die enge Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Kunden.

Fazit: Herrn Dorsch ist ein Buch gelungen, das nicht nur den Workflow am Mac steigert, sondern das vielen eingefleischten und neuen Benutzern nützliches am Mac zeigt.