Das Programm incubator von Mindcad geht einen anderen Weg: Diese Mindmapping Software orientiert sich an ganz einfacher Benutzerführung; so sind zum Beispiel alle Arbeitschritte bei der Erstellung eines Mindmaps über die Tastatur möglich, wobei die Tastaturbelegung sehr intuitiv gewählt worden ist. Dadurch ergeben sich natürlich andere Tastenbelegungen als bei Novamind.

Die drag and drop Eigenschaft ist das was sie sein sollte und nun ist die Maus wieder zum Arbeiten da, und nicht um irgendwelche Menüs zu bedienen. Zweige können einfach gelöst und neu kombiniert werden. Verweise auf Websites, Dateien oder Personen aus dem Adressbuch können einfach durch ziehen mit der Maus auf die Arbeitsfläche direkt als Zweig hinzugefügt werden. Bilder und jeder Text lassen sich aus anderen Programmen (Bilder sogar vom Desktop) mit der Maus per drag and drop auf die Arbeitsfläche ziehen, und dort dann weiter bearbeiten und integrieren.

Die Arbeitsfläche lässt sich mit einem Klick auf die benötigte Fläche zuschneiden oder erweitert sich automatisch, wenn man mehr Platz braucht. Hierfür sind bei Novamind schon mehrere Klicks notwendig, die man leider nicht auf Anhieb leicht finden kann.