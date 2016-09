Achten Sie auf alle Fälle darauf, dass neben Ihrem Namen die volle postalische Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihre Firmen-Email-Adresse, sofern Sie nicht als Absender der Email eingetragen ist, aufgeführt werden. Sollten die oben genannten Pflichtangaben auf Sie zutreffen, dann fügen Sie sie ebenfalls an.

Am einfachsten ist es, wenn Sie diese Angaben in ihre Email-Signatur aufnehmen. Diese können Sie in Ihrem Email-Client (Thunderbird, Outlook, und so weiter) ebenso entsprechend einstellen, wie in Ihrem Webmailer über den Internet-Browser (zum Beispiel Googlemail, Web.de, und so weiter).

Hinweis: Der Inhalt dieses Beitrages hat rein informativen Charakter, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbehrt der Rechtssicherheit und dient auf gar keinen Fall der Rechtsberatung.