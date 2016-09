Beide Programme richten sich an Profi-Photographen und erfüllen den Zweck der Verwaltung einer großen Mengen an Bildern. Ihre Unterschiede liegen vor allem in den Bereichen Optik und Workflow und marginal bei den Funktionen. Sollte jemand vor der gleichen Entscheidung zwischen den beiden Programmen stehen so wie ich, empfehle ich, beide Programme ausgiebig zu testen. Beide Hersteller bieten so genannte Try-Out-Versionen für einen 30-tägigen Test an. Jeder hat so seine Vorlieben und setzt andere Schwerpunkte.