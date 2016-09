Auf der einen Seite gibt es die Journalisten, Photographen, Kameraleute und Berichterstatter, die mit möglichst grauenvollen Bildern und Darstellungen ihr Geld verdienen. Sie leben davon, dass andere Leute sterben, und das meist auf grauenvolle Weise. Auf der anderen Seite gibt es die Idealisten, die andere Menschen aufrütteln wollen. Sie wollen mit ihren Bildern etwas bewegen. Sie wollen erreichen, dass die Betrachter von den Bildern berührt werden, angestachelt werden, etwas gegen das Elend und die Ungerechtigkeit zu tun. Sie treten den Menschen, die sie photographieren, mit Achtung und Respekt gegenüber. Zu diesen zähle ich seit dem heutigen Abend eindeutig James Nachtwey. Warum erst seit heute? Weil ich mich davor noch nicht so intensiv mit seiner Arbeit beschäftigt habe und weil mir diese Reportage die Augen geöffnet hat über sein Werk und wie es dazu kommt.



In dem Filmbeitrag war zu sehen, wie er arbeitet. Wie er im ehemaligen Jugoslawien die Exhumierung von Massengräbern photographiert, wie er die Lebensweise von verarmten Familien in Jakarta in Bildern festhält, wie er Aufstände mit seinen Canon Kameras begleitet, wie er bei Fotoaufnahmen den beißenden Qualm in Schwefelminen einatmet, wie er auf einer Müllhalde zusammen mit Kindern, die dort für 80 Cent am Tag arbeiten, knöcheltief im Morast steht, wie er mitten im Kugelhagel und Reizgasangriff Photos von Steine werfenden Jugendlichen macht. Wie er immer wieder bewußt an Grenzen geht, um Bilder zu bekommen, mit denen er aufrütteln kann.



In Interviews und Monologen verrät er, wie er über seine Arbeit denkt und warum er sie macht. Er weiss wohl auch, dass es ein schmaler Grat ist, auf dem sich Photographen in seinem Spezialgebiet bewegen, ein Grat zwischen Idealismus und Kommerz.