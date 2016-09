Die Autoren Petra Schlager und Manfred Thibud richten ihr Buch an Studierende und Wissenschaftler, die beabsichtigen eine längere Arbeit zu schreiben, die am Ende in gedruckter Form vorliegen soll. Warum sollte man aber den Kreis der Zielgruppe nicht auf all die Leute erweitern, die etwas zu schreiben haben, sei es ein Buch, ein Bericht, ein Artikel oder sonst irgendeine Abhandlung. Das schöne an dem vorliegenden Buch ist ja gerade, dass es für Anfänger konzipiert ist. Es vermittelt einen leichten Einstig in die Welt von LaTeX, einer Methode, Inhalt und Form von einander zu trennen, mit der am Ende dennoch druckfertige Dateien wie zum Beispiel PDFs erzeugt werden können.

