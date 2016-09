Ein wenig durch den Hype um das iPhone angetrieben und durch meinen Wunsch, auch abseits meines Macs Getting Things Done (GTD) in mein Leben zu integrieren, habe ich beschlossen, meine Telefongebühren zu senken, einen neuen, günstigeren Vertrag für mein Mobiltelefon abzuschließen, und gleichzeitig ein neues Handy zu bekommen, das durch besseren Abgleich mit dem Mac mich an Termine erinnert, und zur Not auch mal eine Email empfangen und verschicken kann.

