Es verfolgt relativ streng die GTD Richtlinien von David Allen und besitzt schon einmal einen Eingangskorb, in dem alle Aufgaben gesammelt werden können. Eine einzelne Aufgabe besteht aus einer Aufgaben-Beschreibung, einer Notiz, einem Fälligkeitsdatum, und einem oder mehrerer tags, mit deren Hilfe die Aufgaben später sortiert werden können. In der GTD-Terminologie entsprechen sie am ehesten den Kontexten. Die Aufgaben können in Projekten zusammengefasst werden und es gibt auch so genannte Areas, in denen Aufgaben langfristigen Zielen zugeordnet werden können.