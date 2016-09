Verlag: Piper; Erstauflage Mai 2008;

Endlich gibt es David Allens zweites Buch Ready for Anything: 52 Productivity Principles for Work and Life auch in einer deutschen Übersetzung. Schade, dass der englische Originaltitel so frei übersetzt wurde, denn er trifft den Inhalt des Buches weitaus besser. Aber vielleicht liegt das daran, dass David Allens Methode Getting Things Done und sein erstes Buch Wie ich die Dinge geregelt kriege: Selbstmanagement für den Alltag, in der englischen Originalausgabe betitelt mit Getting Things Done - The Art of Stress-Free Productivity, in Deutschland leider noch nicht so bekannt sind. Über das erste Buch wurde hier schon berichtet. Das zweite ist nicht unbedingt als Fortsetzung zu sehen. Es geht vielmehr darum, den Leser zu motivieren und die Ursachen zu beleuchten, warum die Getting Things Done Methode so erfolgreich ist.

