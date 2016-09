Auch für Web-Entwickler hat sich einiges zur Vorgängerversion verändert:

Die Developer Tools haben einige neue Funktionen bekommen und teilweise ein neues Gesicht. Einige davon waren bereits bekannt aus den nigtly builds von Webkit.

So kann man mit dem Web-Inspector Elemente auf der Website nach Stilen und Eigenschaften untersuchen, Stile live verändern, um so Darstellungsfehler aufzuspüren oder anzupassen. Es gibt wieder einen JavaScript Debugger mit Profiler und offline Datenbanken können verarbeitet werden.

Was fehlt noch?

Die Source Code Ansicht muss immer noch ohne Syntax Highlightning auskommen, dafür ist diese aber in den Developer Tools vorbildlich gelöst.