Aus aktuellem Anlass lese ich gerade weider einmal das Buch Scrum: Produkte zuverlässig und schnell entwickeln von Boris Gloger. Der Anlass ist meine Teilnahme am Certified Scrum Master Training in München Ende Juni. Der Trainer ist Boris Gloger. Nach dem Kurs werde ich berichten, wie es war. Eines ist aber schon sicher. Mit Scrum bist Du nicht alleine und darfst auch nicht alleine gelassen werden. Neben dem Scrum-Master spielt natürlich das Team eine entscheidende Rolle. Aber auch der Product-Owner, den ich in der Überschrift einmal mit Auftraggeber gleichgesetzt habe, muss mitspielen. Hierfür gibt es übrigens auch eigene Kurse. Wenn jemand neu mit der Scrum-Methode in Berührung kommt, stößt er sich vielleicht zu Beginn an der Evangelisierung. Man muss die Methodik an die Leute bringen. Denn wenn man Erfolg haben möchte müssen alle mitspielen. Aber der Schritt lohnt sich, denn die Arbeit macht dadurch mehr Spaß.

