Was liegt einem Webentwickler nicht näher, als den Browser auch für seine Mindmaps zu gebrauchen und auf ein Online-Tool zu setzen. Mindmeister ist hier sicherlich das bekannteste und imho am besten ausgestattete Programm. Es hat alles was das Herz begehrt: Mindmapping mit frei positionierbaren Zweigen und Knoten, Verbindungen, Aufgaben, Links, Notizen. Sharing und sogar einen Offline-Modus. Letzterer war aber auch leider die Falle, in die ich getappt war. Solange ich online war, war alles gut, auch hatte ich den Offline-Modus schon getestet. Abgesehen dass hierfür Google-Gears benutzt wird, dessen Tage wohl gezählt sein dürfte, weil es vom besseren HTML5-Datenbank-Möglichkeiten überholt wird, gefiel mir vor allem eines nicht: Um auf die Mindmaps im Offline-Modus zugreifen zu können, musste man vorher im Online-Modus auf offline umschalten. Hat man dies vergessen und ist plötzlich offline, hilft das alles nichts, man kommt nicht an seine Mindmaps. Remember the Milk hat hier auf der selben Technologiebasis ein wesentlich besseres Procedere. Sobald man offline ist, schaltet die Application automatisch um, ohne dass man vergessen könnte, einen Schalter online auf offline zu setzen. Einmal in einem wichtigen Meeting passiert: Wechsel!