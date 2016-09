Vom 9. bis 11. November 2010 fand in München im Holiday Inn Munich City Center der diesjährige php world Kongress statt. Wie jedes Jahr finden am ersten Tag immer jeweils zwei von 10 Vorträgen parallel statt, so dass ich die Gelegenheit hatte fünf zu besuchen. Das Ergebnis habe ich in einem Mindmap protokolliert, das in dem folgenden iframe über ein Tool von xmind.net zur Verfügung gestellt wird.

