Die keynote von Martin Fowler zum Thema 'Software Design in the 21st Century' habe ich wegen Gesprächen in der Fachmesse verpasst. Aber vielleicht verzeiht er mir, weil ich Ihn ja schon fast den ganzen Montag genossen habe.

Dafür war ich aber wieder ganz Ohr, als Boris Gloger in seinem Vortrag 'Scrum for Excecutives' seine six secrets for success with large scrum verriet. Richtig kompliziert wurde es dann noch einmal in meinem letzten Vortrag von Gernot Starke zu dem Thema 'Über die Komplexität vermeintlich einfacher Dinge'. Per Definition beschreibt der Vortrag laut Herrn Starke eigentlich anstatt komplexer Systeme komplizierte Systeme. Für diese hat er gleich eine ganze Reihe an Beispielen parat. Den Zuhörern wird nach einem langen Vortragsmarathon am Abend klar, dass vermeintlich einfache Dinge bei näherer Betrachtung kompliziert sind, und dass die Software-Architekten ab und an einen Komplexitäts-Reduzierer brauchen.