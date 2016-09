DeMarco erzählt in einer Geschichte wie ein Projektmanager namens Webster Tompkins in ein Phantasieland Moravien entführt wird und ihm dort die Projektleitung über 6 neue Projekte mit anfangs optimaler Infrastruktur und sehr guten Mitarbeitern übertragen wird. Es gibt von den Ressource sogar so viele, so dass alle Projekte dreifach besetzt werden können und jedes Projekt dreifach parallel mit jeweils anderen Projektmanagement-Methoden entwickelt werden kann. Aus den Erfahrungen mit dieser Konstellation und den sich mit der Zeit ergebenden Problemen enstehen Tagebucheinträge unseres Helden mit wichtigen Ratschlägen und Tipps für andere Projektmanager.

Der Roman wird in einer verständlichen Sprache geschrieben, das heißt er kommt ohne viele Fachtermini aus der Projektmanagement-Methodik, dafür aber um so mehr mit viel gesundem Menschenverstand aus. Das Buch ist spannend aufgebaut und durch die geschickte Einteilung in 23 Kapitel, die sich mehr oder weniger jeweils einem Projektmanagement-Thema widmen, kurzweilig zu lesen. Bei einem derart geballtem Wissen aus der Praxis, das der Autor zweifellos auch haben wird, ist man versucht, sich die Ratschläge und Tipps selbst mitzuschreiben. Mit einem kleinen Unterschied: Mr. Tompkins verschenkt sein Tagebuch am Ende für einen guten Zweck, weil er das geschriebene erfahren und umgesetzt hat. Damit ist er einigen einen Schritt voraus.

P.S.: Die Widmung von Tom DeMarco in meinem Exemplar habe ich auf der OOP2011 bekommen.

Amazon Link: Der Termin. Ein Roman über Projektmanagement