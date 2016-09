Nach einigen Methoden und mit vielen Software-Tools ist die Einteilung der Aufgaben mit folgenden Mitteln möglich: Projekt, Kontext und Tags. Es gibt auch noch den Begriff Kategorie, dessen Handhabung ist aber der Projekt-Unterteilung ähnlich, und er ist auch schon ein wenig angestaubt, so dass ich auf ihn im Folgenden verzichte.

Die Einteilung nach Projekten erscheint vielen Menschen einleuchtend. Mehrere Tasks lassen sich unter einem Begriff leicht bündeln, besser noch wenn mit diesem Begriff ein Ziel verbunden ist. Sollen neben dem groben Ziel noch weitere Details festgehalten werden wird es mit einem Begriff oder einer Zeile schwer. Dann müssen Aufgaben hierarchisch angeordnet werden, wie es in großen Projektverwaltungen üblich ist, oder wie wir es auch von Mindmaps her kennen. Die beiden letzteren sind aber oft für die täglichen Aufgaben überdimensioniert. Nicht einfach ist es auch mit ganz simplen Aufgaben, die für sich alleine stehen, und die sich nicht mit anderen Aufgaben unter einem Begriff zusammenfassen lassen. Manchmal werden dann Phantasiezuordnungen erzwungen, die die Organisation eher unübersichtlicher machen als dass sie sie erleichtern. In diesem Fall dann lieber gar keinen Projekt-Begriff.