Das Video wird von Berkun natürlich in englischer Sprache gehalten und er erläutert seine 6 reasons for goodness, um ein guter Redner zu sein oder zu werden. Natürlich können die Bücher das viel besser an den Mann bringen, in

englisch Confessions of a Public Speaker

oder auf deutsch Bekenntnisse eines Redners: Oder die Kunst, gehört zu werden .

Mein Fazit: Seine Tipps sind mehr als brauchbar. Beherzigt man sie, werden die eigenen Vorträge besser gehalten, gehört, verstanden und aufgenommen. Ihre Zuhörer danken es Ihnen.

Laut Auskunft von Scott Berkun, hat er an den Versionen 1 bis 5 des Internet-Explorers mitgearbeitet, nicht mehr an der Version 6, wie ich es ursprünglich im Teaser des Artikels behauptet hatte. Dies habe ich korrigiert.