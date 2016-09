Für alle, denen es so oder so ähnlich ergangen ist, gibt es eine Lösung: auf www.cleancoders.com erklärt kein anderer als Robert C. Martin selbst in ansprechenden, sehr kurzweiligen Videos in verschiedenen Episoden, worum es bei Clean Code geht. Meiner Ansicht nach geben die Filme ganz gut die wichtigsten Inhalte aus dem Buch-Klassiker wieder. Der Schnitt reiht interessante Perspektiven und demonstrative Bilder so aneinander, dass die Geschichte nicht langweilig wird. Die Episoden sind den Buch-Kapiteln entsprechend aufgeteilt. Kostet das Einstiegs-Video je nach Lizenz 1 Dollar und mehr, so muss man für die folgenden (längeren) Filme schon 12 Dollar und mehr hinlegen, genauer gesagt sich über einen google-account anmelden und mit PayPal bezahlen. Aber immer noch besser, als wenn man im messy code untergeht.

