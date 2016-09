Mit den gezeigten Installationen kann php 5.4 auf OSX und Windows installiert und mit xdebug und phpunit genutzt werden. Endlich! Damit die Sprache vorankommt, kann ich dieses nur wärmstens empfehlen. php 5.4 mit seinen features ist schon lange angekündigt und released. Allerdings braucht es immer eine halbe Ewigkeit bis die php-Versionen auch in den Entwicklungsumgebungen ankommen. Und es wird wieder eine halbe Ewigkeit brauchen, bis wir sie in der Praxis bei den Webhostern verwenden können. Wenn allerdings die features in den Entwicklungsumgebungen eher nutzbar wären, dann auch genutzt würden und zum testen bereit stünden, würde sich der Druck auf die Webhoster vergrößern und wir hätten mehr von unserer geliebten php-Sprache. Der php-Elefant müsste sich dann nicht mehr so oft in den Schwanz beißen.

Übrigens als IDE verwende ich phpstorm. Es können natürlich alle anderen bekannten IDEs verwendet werden, wie z.B. eclipse pdt, zendstudio, oder netbeans. Viele bevorzugen aber auch einfachere Editoren wie z.B. Sublime Text 2 oder Vim und dann die Konsole.

Links: