Die meisten E-Books sind per Digital Rights Management (DRM) über einen Account an einem bestimmten Benutzer gebunden. Selbst wenn die E-Book Dateien weitergegeben werden an andere Benutzer, können diese sie nicht öffnen, da sie nicht über die notwendigen Rechte verfügen. Wie könnte man das Problem lösen? Einen Leser könnte sein E-Book einem anderen Leser verleihen, indem er es ihn über einen speziellen Dienst des E-Book Providers schickt. Der andere Leser könnte sich das E-Book herunter laden und gegen eine geringe Ausleihgebühr lesen. Das Ausleihen müsste noch speziellen Bedingungen unterliegen: Über das DRM wird geregelt, dass der Ausleiher das Buch nur einen bestimmten Zeitraum lang lesen darf. Für den Ausleiher wird, sofern er nicht schon einen Account hat, bei den E-Book-Provider ein neuer Account angelegt. Der E-Book Provider kann den Ausleiher über seinen Account nun wieder speziell auf diesen zugeschnittene Bücher empfehlen. In den Reader Kann ein Messageing Modul integriert werden, über welches sich der Verleiher mit dem Ausleiher über das Buch unterhalten kann. Die E-Book Provider erhöhen somit die Kundenbindung und gewinnen neue Kunden, wenn der Ausleiher nicht schon einen Account hat.

Wermutstropfen dieser Lösung ist, dass sich Plattformen der Leser bilden könnten, worüber diese ihre Bücher anderen nicht bekannten Lesern zur Verfügung stellen. Um diesem Vorgehen einen Riegel vorschieben zu können, müsste man sicherstellen dass, Ausleiher und Verleiher sich persönlich kennen.Eine mögliche Lösung hierfür wäre, dass sich die beiden per Bluetooth über ihre Lesegeräte identifizieren.

Ich bin gespannt, ob sich die Verlage und E-Book-Provider auf diesen Verleih-Handel einlassen.