Das ist schon ein dolles Ding mit der Technik. In einem Handy steckt mehr Rechenpower, als noch vor einigen Jahren in einem Desktop-Computer. Wenn ich ein neues Handy bekomme, dauert die Einrichtung inklusive Datenübernahme vom alten Modell ein paar Minuten. Wie lange sind wir früher an der Konfiguration eines neuen Rechners gesessen, bis wieder alles so war, dass man weiter arbeiten konnte. Heute hat ein System, egal ob Handy, Tablet, Laptop oder Desktop, so viele Funktionen, dass man sich nicht alle merken, geschweige denn anwenden kann. Ihre Funktionen ersetzen viele andere Geräte: Ein Mobiltelefon ist außerdem noch (Video-)Kamera, Nachrichten-Zentrale, sei es SMS, Chat, Feed, social network oder E-Mail, Bild-Telefon, Internet überall, Musik- und Video-Player, Fernseher, Radio, Aufgaben-Verwaltung, Kalender, Reminder, Timer, Stoppuhr, Taschenrechner, Navigationssystem, Schreibmaschine, Diktiergerät oder eigentlich gleich Sekretärin, Bücher-Regal, Enzyklopädie, und bald auch Geldbeutel. Durch die Vernetzung all dieser Funktionen ist es eigentlich noch viel mehr.

Artikel lesen scroll to top