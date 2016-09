Frank Müller berichtet in seinem Vortrag von seinen Erfahrungen in Projekten mit einer weltweiten räumlichen Verteilung der Team-Mitglieder und mit welchen Mitteln und Prozessen zum Beispiel OpenSource Projekte umgesetzt werden können. Es verwundert nicht, dass nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es OpenSource Projekte sind, eine gewisse Portion Leidenschaft und Faszination dazu gehört, wenn man sich an solchen Projekten beteiligt. Vorteil ist sicherlich, dass sich solche Projekte dann aus sehr fähigen Spezialisten zusammen setzen, die das Projekt auch voranbringen. Es wundert auch nicht, dass Chat, Videokonferenzen und Kommunikation über vernetzte Medien eine große Rolle spielen, sowie feste Regeln notwendig sind, wie zum Beispiel enge Coding-Standards oder "merge only after at least two looks good to me". Die regelmäßig stattfindenden reviews würde man sich auch in so manch anderen Projekten wünschen. Wirklich neu ist, dass man nun so einen vernetzt arbeitenden Entwickler in Natura erlebt, der von seinen Erfahrungen erzählt.