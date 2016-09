Wer Gunter Dueck kennt, weiß, dass seine Vorträge ein echter Gewinn sind, da es sich immer um Augenöffner handelt, die es trotz der Ernsthaftigkeit des Themas schaffen, sehr unterhaltsam zu sein. Der Zufall will es, dass das diesjährige Thema der OOP, Innovation, und der Titel seines neuen Buches so gut zusammen passen. Aufgrund seiner Erfahrungen mit seiner Arbeit bei IBM, als Professor, als Mitglied in Ausschüssen zur Vergabe von Innovationspreisen und nicht zuletzt als stolzer Vater und Menschenkenner, und auf der Basis seiner zahlreichen Publikationen ist die Thematik des neuen Buches geradezu eine logische Konsequenz.

Dueck zeigt in seinem Vortrag schonungslos auf, wie schwer es gute Ideen in Deutschland haben, zu Innovationen zu werden und damit in erfolgreiche Produkte umgesetzt zu werden. Es kann noch so viele gute Ideen und kreative Köpfe geben, solange es am Willen, an der Infrastruktur und an den persönlichen Fähigkeiten der kreativen mangelt, die Ideen mit aller Konsequenz umzusetzen, können wir nicht von Innovation sprechen. Nicht nur weil wir uns in Deutschland mit der Umsetzung schwer tun, sondern auch weil es der entscheidende Faktor ist, ist sein Vortrag so wichtig und passend - auch (oder gerade) in der IT-Landschaft. Meiner Meinung nach hätte der Vortrag den Platz einer keynote verdient. Einziges Manko: In einer keynote hat man zu wenig Zeit für das Thema und Dueck kann laut eigener Aussage 9 Stunden und mehr darüber sprechen. Wer seinen Vortrag verpasst hat, kann das Thema mit seinem neuen Buch nachholen: Amazon Partner Link