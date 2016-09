In der eröffnenden Keynote zeigen Frances Paulisch and Frank Buschmann mit dem Thema "Software@Siemens" wie komplex die IT geworden ist. Bei Siemens arbeiten 17.500 Software Engineers in vier Sektoren: automotive, facility management, energy und health care. Die Vielfalt der IT erstreckt sich nicht nur horizontal über die Bereiche sondern auch vertikal in der Organisation. Die Sicherheit in sensiblen Systemen wie zum Beispiel health care spielt eine große Rolle. Das Unternehmen muss sich und Technologien immer neu erfinden und neue Technologien entwickeln und anwenden. Sicher ist das eine Werbung für das Unternehmen, soll aber sicher auch auf das Motto der diesjährigen OOP hinführen: Komplexität in der IT. Einen großen Anteil dieser Komplexität machen Social Skills aus. Und auch die Anforderungen an diese werden komplexer zum Beispiel durch verteilte Software-Entwicklung. Zum Abschluss ein wenig Bauchpinselung von Frances Paulisch für die anwesenden IT-ler: Die Software-Experten auf der OOP sitzen auf dem Fahrersitz der Autos, die sich auf die IT Reise in die Zukunft aufmachen. Eine spannende und verantwortungsvolle Position.