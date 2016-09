In der zweiten keynote bietet Glenda Eoyang mit dem Thema "Adaptive Action: Meeting Tomorrow’s Challenges Today" Lösungsansätze, wie wir der Komplexität begegnen können. Sie hat es geschafft wie in ihrem Buch "Adaptive Action" (Coautor: Royce Holladay), die Problematik auf drei Fragen herunter zu brechen und auf die Art und Weise, wie wir mit den Antworten umgehen. Die drei Fragen lassen sich reduzieren zu: "what?", "so what?" und "what now?". Hilfreich bei der Bewertung der Antworten sind Patterns und die Kenntnis des "dynamical change" Prozesses. Einzelheiten dazu finden sich auf der Website http://www.adaptiveaction.org .