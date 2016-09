In ihrer Keynote geben Stefan Rook und Henning Wolf von it-agile Lösungsansätze in Dialogform, wie man agile Strukturen in einem Unternehmen von einer Keimzelle aus auf das ganze Unternehmen ausdehnen kann, was man dabei beachten sollte und wie man möglichen Problemen begegnet. Wichtige Erkenntnisse dabei sind, dass alignment und autonomie von Teams nicht gegenläufig sind sondern orthogonal, wenn zum Beispiel alignment sich auf das was und warum beschränkt und die autonomie im wie vorherrscht. Auch hierbei nimmt man Redundanzen im Quellcode in Kauf, um die wesentlich kostenintensiveren und oft zu zwischenmenschlichen Problemen führenden Abstimmungen zwischen den Teams zu vermeiden. Gemeinsam genutzte Bibliotheken können von einer Community of Practice gepflegt werden, die personell mit Mitgliedern aus anderen Teams besetzt wird. Sogar der Prozess des Skalierens kann agil gestaltet werde, wobei wichtig ist, dass die Schlüssel-Positionen wie zum Beispiel der Product Owner hier durch ranghohe Executives besetzt sind.