Zum Abschluss der OOP haben sich die Veranstalter einen absoluten Höhepunkt ausgedacht: Martin Fowlers Keynote. Sie hatte den Titel "Software Development in the 21st Century". Aber den Titel hatte sein Vortrag schon auf der letzten OOP. Er sagt dann selbst dazu, dass der Titel ganz praktisch ist, da er dann alles mögliche erzählen kann. Ich meine: Seine Fans werden trotzdem immer kommen. Sein souveränes Auftreten, seine Größe und die tiefe Stimme tragen natürlich dazu bei, dem Mann einfach alles zu glauben. Letztlich ist er aber durch sein Wissen und Engagement angefangen von Software Design Patterns hinzu Agilen Themen in fast allen Bereichen der IT präsent.

Er hat seinen Vortrag in zwei Themen gruppiert. Im ersten geht es um das Thema Refactoring. Den Inhalt hierfür kann man sehr gut auf seiner Website unter dem folgenden Link nachvollziehen. Die Quintessenz kann mit den beiden folgenden Sätzen zusammengefasst werden:

Refactoring makes adding and fixing features easier.

Economic is the only reason for refactoring.

Den Titel für den zweiten Teil hat er erst am Schluss der Keynote verraten, nicht zuletzt, weil er erst dann schlüssig einen Sinn ergibt.

Als agile Entwickler wissen wir einen großen Teil der Requirements noch nicht, wenn wir das Projekt beginnen. Das kann, wenn man nichts unternimmt, frustrierend sein. Eine Story des Backlogs soll aber als Konversation verstanden werden, oder wie hat es Peter Hruschka heute morgen so schön gesagt: Eine Story ist ein Gutschein für ein Gespräch. Das bedeutet aber auch, dass sich der Entwickler auch darum kümmern muss, die Domain-Sprache des Kunden zu verstehen und zu sprechen. Er muss sich hierfür Wissen aneignen.

Auf der Website darkpatterns.org sind eine Reihe von Techniken dargestellt, wie das Web seine Benutzer hereinlegen kann. Teilweise kann dies sogar vom Kunden verlangt werden oder schlimmer der Entwickler schlägt diese Techniken vor. Fowlers Antwort: Push back! As a developer become an advocate for your users.

Im Zeitalter der Ausspähung von User-Daten müssen developer dafür sorgen, dass gar nicht so viele User-Daten anfallen, die potentiell ausgespäht werden könn(t)en.

The internet should stay a free system. Fowler engagiert sich für die Aktion The day we fight back und ruft die Anwesenden zum Mitmachen am 11. Februar auf.

Last but not least: fight against the alienating atmosphere in internet. Gemeint ist, dass Entwickler Werkzeuge bereitstellen können, so dass es zu keinen Diffamierungen kommen kann (Kommentar melden), oder sollten solche festgestellt werden, ihren Beitrag zur Gegenwehr leisten. Das Internet soll frei von Diskriminierung werden.

Für die letzten beiden Punkte gab es vom Publikum Zwischen-Applaus. Als er dann den Titel für den zweiten Teil bekannt gab, "Not just code monkeys", war klar, dass von einem Entwickler mehr verlangt wird, als coden, project workflows, softskills, etc. Ein Entwickler soll sein Gewissen zeigen und umsetzen. Sein Vortrag erntete anschließend standing ovations.

Der zweite Teil seiner Keynote ist auf youtube hier zu sehen.

Anzumerken ist noch, dass nach der Keynote noch ein Vortrag von Gunter Dueck zu dem Thema "Komplexität oder Unfähigkeit? Wie Komplexität erzeugt werden kann..." statt gefunden hat, den ich leider aus Zeit-Gründen nicht besuchen konnte, der es aber sicher wert gewesen wäre.