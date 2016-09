Martin Fowler, Vater des refactoring Prinzips hat gesagt:

“Refactoring is a disciplined technique for restructuring an existing body of code, altering its internal structure without changing its external behavior.

Its heart is a series of small behavior preserving transformations. Each transformation (called a “refactoring”) does little, but a sequence of transformations can produce a significant restructuring. Since each refactoring is small, it’s less likely to go wrong. The system is kept fully working after each small refactoring, reducing the chances that a system can get seriously broken during the restructuring."

Das bedeutet, sobald die Funktionalität sich vor und nach dem refactoring unterscheidet, sprechen wir nicht mehr von refactoring, aber vielleicht von restructuring.