Das Jawbone Up 24 gibt es in drei Größen, S, M und L. Ich dachte bisher, dass ich ein normales Handgelenk habe, brauche aber laut der Anleitung von Jawbone für die Messmethode der Größe die L-Version. Und sie passt wie angegossen. Menschen mit festeren Handgelenken könnten da Probleme bekommen. Es gibt aktuell fünf Farben: Persimmon, Pink, Schwarz, Rot, Lime. Das Armband besteht außen aus einer Art Gummi und ist sehr hautverträglich. Ich habe eine Neigung zu allergischen Reaktionen zum Beispiel bei Uhren, habe aber mit dem Jawbone UP 24 keine Probleme.

Das Armband hat keinen festen Verschluss und man kann es dadurch sehr einfach um das Handgelenk wickeln und wieder abnehmen. Es sitzt dabei gerade so fest, dass es nicht stört. Auch beim Schlafen in der Nacht, wenn ich meinen Arm mit dem Jawbone unter dem Kopfkissen habe, verliere ich es nicht. Der einzige Knopf an dem Gerät ist dabei so gut platziert - direkt an einem Ende des gebogenen Vierkants, dass er nicht unbeabsichtigt betätigt wird. Am Anderen Ende verbirgt eine fest sitzende Kappe einen Klinkenstecker, an dem ein USB-Adapter zum Aufladen des Geräts angebracht werden kann.

Für die Laufzeit des Akkus werden vom Hersteller 7 Tage versprochen, bei mir sind es aktuell 5 bis 6 Tage. Das Laden selbst dauert rund 1 Stunde und der Ladezustand kann über die App (dazu später mehr) abgerufen werden.

Über den bereits erwähnten Knopf kann am Gerät der Schlafmodus aktiviert und deaktiviert werden, sowie das Vibrationssignal zum Beispiel beim Wecken ausgeschaltet werden.