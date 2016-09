Die Stories werden doch vom Product-Owner (oder Projekt-Manager) geschrieben. Ja, aber dieser ist auf die Zusammenarbeit mit Entwicklern, Testern und Benutzern (UX = User eXperience) angewiesen, die ihn bei der Erstellung und beim Feedback nützliche (oder entscheidende) Hinweise geben.

Was ist eine Story? Als eine “Rolle” möchte ich eine “Funktionalität”, so dass “ein Ziel” erreicht wird.

Manchmal muss man aber auch seinen Usern voraus sein: ‘‘If I had asked people, what they wanted, they would have said, faster horses.’’ (Henry Ford)

In den Stories ist aber auch eine Menge kreatives Potential versteckt:

Eine Story ist nie ganz eindeutig und verlangt immer eine Menge Kommunikation.

Eine Story impliziert einen kreativen Wettstreit. Der PO möchte ein kreatives Feature umgesetzt haben, der Entwickler antwortet mit einer kreativen Umsetzung.

Die Stories (Feature-Requests) werden in ein oder mehrere Tasks umgesetzt. Bei diesem Vorgang ist wieder Kreativität gefragt, speziell um folgende Ziele zu erreichen:

effektive Software-Entwicklung

Qualitätssicherung

Nachhaltige Software-Entwicklung

Aus Stories werden Tasks: