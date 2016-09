Teile austauschen und so hört sich ja erst einmal ganz einfach an. Aber bei dem ganzen Projekt gab es immer wieder Tiefschläge, die mich am ganzen Vorhaben der Renovierung zweifeln haben lassen. Das Rad musste erst einmal auseinander genommen werden. Der Vorbau mit der ein Zoll Verklemmung wollte nicht aus der Gabel. Mit viel Kraft und WD40 Lösungsmittel gab er nach. Die Kurbel wollte nicht vom Vierkant-Lager. Leider passten meine Kurbelabzieher nicht auf das Innengewinde der Kurbel mit einem 23,35mm Spezialmaß. Bei einem Spezialisten bei Ebay wurde ich fündig und habe so ein Werkzeug für 30€ bekommen, das super funktioniert, ich aber genau nur einmal verwenden werde. Das vierkant Tretlager ging von der linken Seite her einfacher auf. Hier befinden sich die Kugeln der Lager einzeln in den Schalen, genauso wie in den Steuerrohr-Lagern, den Nabenlagern und den Pedallagern. Das Säubern, entfetten, neu einfetten und schließlich montieren derselben ist zwar mit ein paar Tricks einfach, aber sehr Zeitaufwendig - und wehe es fällt einem eine Kugel runter. Die Kurbel war ab, aber das rechte Pedal wollte nicht aus der Kurbel. Alle Tricks angefangen von roher Gewalt, Lösungsmittel, Feile und Hitze halfen nichts. Ursprünglich wollte ich die Pedale durch moderne Klickis austauschen, geht nicht. Jetzt werden auch die restauriert, bekommen neue Käfige und Lederriemen. Um die hintere Nabe vernünftig warten zu können, musste der Zahnkranz runter. Früher wurden die Zahnkränze nicht auf die Naben gesteckt, sondern geschraubt. Es versteht sich von Selbst, dass hier einspezieller Zahnkranzabzieher notwendig ist. Die vielen km, unter anderem auch viele harte Steigungen haben den Zahnkranz sehr fest auf die Nabe gezogen. Beim Abschrauben passierte es dann. Das Gehäuse des alten Maillard-Teils gab nach und barst. Zum Glück ließ sich der Zahnkranz dennoch entfernen. Auch hier haben sich die Franzosen ein spezielles Gewindemaß von 37,4mm einfallen lassen. Das bedeutet, dass die Ersatzteile mit diesem Gewinde in der fünffach Version mit 25mm Höhe für die kleine Einbaubreite hinten von 124mm sehr selten sind. Ich habe zwei gefunden und der schönere der beiden passte wunderbar.