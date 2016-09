Rezension über ein Buch von Harald Philipp und Simon Sirch; Flow macht glücklich; das ist zumindest eine plausible Erklärung für das Grinsen, das den meisten Mountainbikern im Gesicht steht, wenn sie auf den Trails entgegenkommen. Dieses Phänomen untersuchen die beiden Autoren Harald Philipp aus der Sicht als bikender Bergsteiger und Simon Sirch aus der Sicht als Sportwissenschaftler, Coach und Erlebnispädagoge. Außerdem gibt es da noch sehr viele sehr schöne Bilder von namhaften Fotografen wie Manfred Stromberg, Tom Brause, Colin Stewart und Sebastian Doerk. Ich sehe das Buch aus der Sicht eines Mountainbikers, der das erzählte nachempfinden kann und nun eine Erklärung bekommt. Ich denke mir aber, dass das Buch auch für nicht-Mountainbiker erklärt, was so faszinierend am Mountainbiken und am Flow ist.

