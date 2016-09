Useability und Design?

Vor nicht allzu langer Zeit haben Useability Gurus die durchdesignten Flash Seiten in der Luft zerrissen, aber. Mittverantwortlich hierfür sind auch Veränderungen, die Macromedia an dem neuen Flash MX und dem entsprechenden Dateiformat vorgenommen haben. Auch die Zielgruppe und die Anwendungen von Flash Sites haben sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert, z.B. Berufe im Designbereich, oder auf junge Zielgruppen, die Schwerpunkte auf Interaktion und Dynamik legen, gleichzeitig aber nicht gewissen Normen unterliegen wollen. Diese Normen, die ausresultieren und die sicherlich auch im Laufe des Internets gewachsen sind, machen es den Designern und Layoutern auch nicht gerade leicht,mitzu mischen. Sich diese beiden Schuhe gleichzeitig anzuziehen, daraus wird die große Kunst in der Zukunft des Internets liegen.Grundlage für die Schlussfolgerungen in meinem Artikel sind eigene Beobachtungen und Literatur in Form von Büchern, wie z.B. das Buch 'Missing Links' von Thomas Wirth, und Fachzeitschriften.