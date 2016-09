Es tummeln sich tausende von ToDo-Task-Aufgaben-getting-things-done Programme in den verschiedenen Software-Stores. Es gibt immer wieder Berichte in den Medien mit Vergleichen oder Informationen über neue Programme aus diesem Sektor. Nachfrage und Berichterstattung belegen das große Interesse an einer per Software unterstützten Möglichkeit, seine Aufgaben zu verwalten. Taskpaper ist von Anfang an und immer noch dabei. Das alleine zeigt schon den Erfolg vom Prinzip taskpaper.

