Neben diesem großen Ganzen gibt es aber auch die vielen kleinen Geschichten, die den Reiz der OOP ausmachen.

Mary Lynn Manns und Linda Rising halten eine keynote mit dem Thema "Fearless Leading Change". Der Inhalt des Vortrags basiert auf dem Buch "More Fearless Change - Strategies for making your ideas happen". Die beiden bezaubernden Ladies reichern ihren Vortrag mit Anekdoten, aber vor allem so viel Herz an, so dass es zu folgender Szene kommt: Der OOP Mitarbeiter, der die Fragen aus dem Publikum (übermittelt mit sli.do) vorliest, sagt, bevor er die nächste Frage vorlesen kann, dass er das eben Gehörte erst einmal emotional verdauen muss.

In einer anderen keynote appelliert Sasha Lobo (@saschalobo) an die Entwickler-Gemeinde, eine Ethik der Vernetzung zu entwickeln. "VW ist ein Beispiel dafür, was Entwickler mit sich haben machen lassen." Er verändert den diesjährigen Slogan der OOP "your source of trust" zu "you're source of trust" und spricht stets in seinem ganz typischen, überzeichnenden, appellierenden und wortgewandten Stil - eben Sasha Lobo wie man ihn kennt.