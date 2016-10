In einem TIME Magazin Artikel werden durch Studien verschiedene Lernmethoden bewertet: Am schlechtesten haben abgeschnitten Lesen und Markieren, immer-wieder-Lesen und Zusammenfassen. Im Mittelfeld liegen 'Assoziation mit Bildern', Nachforschen nach Hintergründen während des Lesens, 'Sachverhalte sich selbst erklären' und Mnemotechnik. Am besten abgeschnitten haben die beiden Methoden distributed practice und practice testing. Auf beide Methoden werde ich im folgenden noch tiefer eingehen.

Andere Quellen wie zum Beispiel bigthink.com kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier wird auch eine verbreitete Notiz-Technik empfohlen, das Cornell Note Taking System, auf das ich auch noch eingehen werde.

distributed practice

Die Methode basiert darauf, dass der Lernstoff in mehreren kurzen, aber zeitlich voneinander getrennten Einheiten praktisch angewendet wird. Die dadurch erlangten Fähigkeiten wurzeln um so tiefer, je größer der zeitliche Abstand zwischen den Einheiten ist und natürlich je öfter geübt wird.

Verantwortlich für den einschlagenden Effekt sind drei Prinzipien:

Prozedurales Lernen Eine Fertigkeit vertieft sich, wenn sie immer wieder geübt wird. Dabei entstehen automatische Abläufe, die entlastend wirken. Priming

Dadurch dass bei jeder Einheit zu Beginn immer wieder versucht wird, dieselben Verknüpfungen mit mehr oder weniger großem Erfolg aufzubauen, werden diese Verknüpfungen mit der Zeit etabliert. Expanding Rehersal

Dadurch dass jede Lerneinheit durch den zeitlichen Abstand bedingt eine gewisse Belastungs- oder auch Test-Situation entsteht, ist der Lernende einer Art Generalprobe ausgesetzt. Das bedeutet auch, er muss improvisieren und immer wieder versuchen vielleicht auch auf anderen Wegen zu einer Lösung zu kommen. Diese Suche und die Belastung tragen maßgeblich zum Lerneffekt bei.

practice testing

Tests sind schon seit der Schulzeit ein Übel und auch stehen sie im heutigen Bildungssystem an einer viel zu prominenten Stelle, wenn es darum geht das System zu bewerten. Das ist sicherlich falsch. Unumstritten ist jedoch, und das belegen viele Studien, dass Tests im Rahmen des Lernprozesses erheblich zur Vertiefung des Stoffes beitragen. Dabei gilt allerdings, der Weg ist das Ziel. Wichtig ist nicht das fehlerlose Ergebnis, sondern wie sich die Vorbereitung und die Auswertung des Ergebnisses in den Lernprozess integriert werden. Wiederum gilt, dass Fehler erlaubt und gewollt sind, wenn der Delinquent feedback und die Möglichkeit bekommt, die Fehler zu korrigieren und auszumerzen. Für die Motivation des Lernenden ist es auch entscheidend, dass er lernt sich selbst einzuschätzen. Es ist auch möglich, dass die Fragen vom Schüler selbst entwickelt, gestellt und natürlich beantwortet werden. Hilfreich während dieses Prozesses sind Karteikarten. Die Fragen auf der Vorderseite und mögliche Antworten und Herleitungen auf der Rückseite. Die Karteikarten können auch gegenseitig von Kollegen in einem so genannten buddy system abgefragt werden. Gemeinsames lernen ist ein weiterer Motivationsfaktor.

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Testen ist, dass das Wissen praktisch angewendet wird. Nur durch praktisches Üben gelangt man vom Stadium der Kompetenz (ich weiß wo es steht) hin zur Fertigkeit (ich kann es selbständig anwenden).

Konfuzius sagt: "Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: erstens durch Nachdenken, das ist der edelste, zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste."

Ein interessantes Video gibt es von Harald Lesch auf youtube.com. Er urteilt dort "unser Schulsystem ist Mist!"

Notizsysteme

Bei den meisten Lernmethoden ist es notwendig Notizen zu machen. Auch hier sind die Möglichkeiten sehr vielfältig und auch mehr oder minder effektiv hinsichtlich des Lernerfolgs.

Trotz der Vielzahl der angebotenen Software und deren Vorteile werden die meisten Notizen beim Lernen noch handschriftlich angefertigt. Amerikanische Studien haben belegt, dass Studenten, die handschriftliche Notizen machen, den Stoff leichter und besser lernen. Die langsamere Schrift wird ausgeglichen durch den schnelleren Wechsel zu Skizzen und Diagrammen.

Eine viel gepriesene Methode bei handschriftlichen Notizen ist das Cornell Notetaking. Hierbei wird die Seite in vier Bereiche eingeteilt:

In das obere schmale Rechteck über die gesamte Breite werden Datum und Thema eingetragen.

Darunter wird die Seite in zwei Spalten aufgeteilt: in der rechten breiteren werden die Notizen während der Stoffsammlung gemacht (notes); in die schmälere linke Spalte werden beim Nachbearbeiten Stichworte, Schlüsselworte, wichtige Konstanten, Gliederungen und Überschriften geschrieben (cues).

In das Rechteck über die gesamte Breite ganz unten auf der Seite wird auch beim Nachbearbeiten eine kurze Zusammenfassung geschrieben: Was habe ich gelernt? (summary)

Das Cornell Notetaking erleichtert ein späteres Review zum Thema, das Auffinden von Wissen beim distributed practice und bei der Vorbereitung zum practice testing.

Neben den handschriftlichen Notizen gibt es noch eine Reihe von graphischen Lösungen: Mind Map, Concept Map, Sketchnotes und noch einige andere. Zusätzlich zu den Vorteilen der handschriftlichen Notizen wird hier das fotografische Gedächtnis verwendet, um Verknüpfungen zu manifestieren und den Überblick zu behalten. Verwendet man für Mind Maps eine Software-Lösung wird dieser Effekt etwas aufgeweicht, unter anderem weil die Elemente variabel angeordnet sind.

Weil es bei den Software-Lösungen sehr viele Möglichkeiten gibt, möchte ich hier nur ein paar nennen: OneNote, einfache Dateien im markdown-Format, diverse Mind Map Programme und auch Cloud-Lösungen. Der Hauptvorteil für die Software besteht in der Indizierbarkeit für Suchalgorithmen, der Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten und Standorten, der Möglichkeit für Backups und manchmal auch die Option zur Zusammenarbeit von mehreren an einem Dokument. Bei allen Programmen gibt es eine gemeinsame entscheidende Optimierungsmöglichkeit: die Schreibgeschwindigkeit ist direkt proportional zur Tippgeschwindigkeit. Möchte man den Lernprozess optimieren und nutzt man hierbei den Computer, sollte man sofern noch nicht geschehen über die Anwendung des 10-Finger-Systems und eventuell einer guten Tastatur nachdenken.

Egal für welches Notizsystem man sich entscheidet, es gibt einige Prinzipien, die bei jedem System berücksichtigt werden sollten:

Das System sollte leicht zugänglich und transportabel sein, sonst wird es nicht (gern) benutzt.

Es soll sich leicht in den eigenen Workflow integrieren lassen.

Das im System gesammelte Material soll eine einfache Möglichkeit für ein Review haben.

Sherlock Holmes

Konfuzius sagt: "Das Lernen ist wie ein Meer ohne Ufer."

Ein Lernstoff lässt sich sehr gut durch Anekdoten vertiefen. Dazu ist es notwendig, dass man über den Tellerrand hinausblickt und Begriffe und Zusammenhänge erforscht, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem eigentlichen Lernstoff stehen. Mit der Zeit entwickelt sich hier ein Gespür für relevante oder wirksame Querverweise, wie Sherlock Holmes eine Spürnase für Verbrechen besitzt.

stay relaxed

Lernen soll Spaß machen. Das funktioniert nur wenn man den Druck reduziert und eine angenehme Atmosphäre schafft. Ort und Zeit zum Lernen sollten organisiert sein, so dass man auch nicht (un-(gewollt)) unterbrochen wird. Der ein oder andere kann sich mit Musik leichter konzentrieren und wird nicht so leicht abgelenkt. Ab und an ein Pause machen, tief durchatmen und vielleicht ein paar Schritte gehen helfen dabei, alles etwas sacken zu lassen und Verknüpfungen zu manifestieren.

Vera Birkenbihl

Last but not least möchte ich auf die Lerntechniken von Vera Birkenbihl hinweisen: ABC-Listen, KaWa, Inselmodell, Ball im Tor Effekt, Gehirn-gerecht Sprachen lernen, Assoziation - Bisoziation. Weil die Videos von Frau Birkenbihl, die leider schon verstorben ist, so kurzweilig und spaßig sind, möchte ich die Erklärung dieser Lernmethoden ihr selbst überlassen, zum Beispiel in dem Video Humor in unserem Leben oder Von Nix kommt nix.