Als Software-Entwickler oder Software-Designer steht man vor der Aufgabe, mit Code zu arbeiten, der von möglichst vielen anderen Entwicklern und Designern verstanden werden können soll. Das schließt den ursprünglichen Autor mit ein, wenn er unter Umständen Jahre danach den Code wieder selbst bearbeitet. Zu rund 80% arbeiten Entwickler mit bestehendem Code und stehen oft vor dem Problem, dass sie ihn nicht (auf Anhieb) verstehen. Das hat unterschiedliche Ursachen:

Der Quellcode wurde über die Zeit immer wieder unter Umständen von unterschiedlichen Entwicklern ergänzt,

und er hat unter Umständen unter den vielen verschiedenen Stilen gelitten.

Durch debugfixing wurde der Code immer nur an lokal mit geringem scope gefixt, ohne das große Ganze zu sehen.

Das realisiert sich dann durch unleserlichen Code oder in einer Software-Architektur, die beide als Vorlage für sogenannte Antipatterns dienen können. Antipattern begegnen uns in zweierlei Hinsicht: Im Kleinen im Code in Form von unverständlichen Bezeichnern, Sprach-Konstrukten oder Code-Strukturen. Im Großen in einer Architektur, die schwer zu verstehen ist und aber auch eine Pflege, Ergänzung oder Fehlerbeseitigung erheblich erschwert.

