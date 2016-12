Das Architektur Antipattern big ball of mud bezeichnet ein System, das keine erkennbare Architektur besitzt.

A Big Ball of Mud is a haphazardly structured, sprawling, sloppy, duct-tape-and-baling-wire, spaghetti-code jungle. These systems show unmistakable signs of unregulated growth, and repeated, expedient repair. Information is shared promiscuously among distant elements of the system, often to the point where nearly all the important information becomes global or duplicated.

(Brian Foote und Joseph Yoder, 1999)