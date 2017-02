Auf der Basis seines neuen Buches hält Gregor Hohpe seinen zweiten Vortrag: "Architektur einer IT-Transformation: 37 Dinge, die ein Chefarchitekt gelernt hat". Er geht dabei darauf ein, was sich alles in den letzten Jahren in der Software-Architektur verändert hat, und was für eine Rolle der Software-Architekt dabei gespielt hat.

Fabian Schiller zeigt auf der Basis seiner großen Erfahrung als Scrummaster in seinem Vortrag "Retro Powers and their Dangers", was man alles bei Retrospektiven falsch machen kann, und wie man es besser macht.

Kevlin Henney beweist in seinem insgesamt dritten brillanten Vortrag auf der OOP, dass "Software is Details". Seine Vorträge sind immer abstrakt und detailliert zugleich, und gespickt mit wahren Zitaten wie: "What is a bug? A shattered broken dream of illusion." oder: "All Computers wait at the same speed."

Rebecca Wirfs-Brock untersucht in der letzten keynote der OOP die Rolle des Architekten in der agilen Software Entwicklung.

Leider musste ich aus persönlichen terminlichen Gründen den Vortrag von Gunter Dueck mit dem Thema "Cargo-Kulte in der IT" auslassen. Seine Vorträge auf der OOP sind mittlerweile Kult. Und egal wie oft man ihn schon life oder auf Youtube gesehen hat. Aufgrund der Brisanz des Inhalts seiner Vorträge sollte man einmal im Monat einen @wilddueck Vortrag sehen und/oder hören.