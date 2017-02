Die Systeme sind zu komplex geworden, und die Wechselwirkungen mit anderen Bereichen zu stark, als dass der Software-Architekt Blaupausen von fertigen Systemen anfertigen könnte. Die Fertigkeiten, die er früher für die Erstellung der Blaupausen hatte, benötigt er heute aber weiterhin.

Aber seine täglichen Aufgaben sind viel weiter gesteckt:

If an architect tries to know the whole system, he is the bottleneck.