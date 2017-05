Feedback ist jede Reaktion, die wir auf unsere Person, auf unser Verhalten und unser Handeln wahrnehmen können.

Übersetzt man Feedback wörtlich, dann erschließt sich aus dem 'zurück füttern' der darin enthaltene soziale Aspekt des um-einander-kümmerns.

Die Motivationen für feedback sowohl beim Geber als auch beim Nehmer sind unterschiedlich. Dabei ist aber auch das 'gesehen werden' als eine in der Hierarchie der Maslowschen Bedürfnispyramide sehr weit oben eingeordneten Motivation.

Das Ziel von feedback ist die Weiterentwicklung sowohl des einzelnen als auch des Teams. Die soziale Kompetenz des einzelnen wird gestärkt, indem er Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen entwickelt. Außerdem wird die soziale Wahrnehmung in der Gruppe geschult.

Betrachtet man das sogenannte Johari Fenster [johari], das von zwei amerikanischen Sozialpsychologen entwickelt wurde, so wird dort zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung unterschieden.

Durch feedback wird das unbekannte in der Selbstwahrnehmung und durch Rückkopplung auch das unbekannte in der Fremdwahrnehmung erschlossen.

Ein weiteres Ziel von feedback, das nicht das vordergründigste sein sollte, ist das Streben nach positiver Anerkennung: Man möchte gesehen werden.

Die Metapher vom Kapitän und dem Navigations-Offizier verdeutlicht sehr gut wie feedback zur Effektivität beiträgt:

Der Kapitän eines Schiffes orientiert sich an den Sternen und Leuchttürmen, um den Kurs seines Schiffes zu halten. Abweichungen werden sofort vom Navigations-Offizier an die Brücke gemeldet, woraufhin der Steuermann die Anweisung zur Korrektur des Kurses erhält. Der Grad der Zielerreichung wird ständig an die Handelnden zurückgemeldet. Kommen die Rückmeldungen seltener, ist die Kursabweichung größer und das Ziel wird später mit mehr Aufwand erreicht. [oop2017]