Auffällig bei dem Werk ist, dass es im Hochformat zu lesen ist, d.h. Sie müssen das Buch um 90 Grad nach rechts drehen. Neben oder vielmehr unter den vielen schönen Bildern finden sich Texte von unterschiedlichen Autoren in unterschiedlichen Ansätzen. Sicherlich werden die Neuerungen geschichtlich, wissenschaftlich und ökonomisch beleuchtet. Aber auch einzelne Endbenutzer der Maschinen haben Statements zu deren Erwerb und Nutzen beigetragen. Diese sind zur Unterscheidung in einer Matrix Computerschrift gehalten. Die anderen Texte gehen zweispaltig über jede Seite - von links nach rechts.

Alles in allem ein umfassendes Buch zum Thema, das interessant gestaltet ist. Es kostet 24,99 EUR und ist über den Buchhandel zu beziehen.