'Oh, das Gefühl kenne ich,' sagte Laura kess. 'Auf einmal ist dein ganzes Leben, deine ganze Lebensfähigkeit ins Wanken geraten, stark anzuzweifeln. Deine Pläne, deine Träume, der Weg, den du eingeschlagen hast, die Prinzipien, auf die du dich stütztest, die Werte, an die du geglaubt hast, alles scheint zu zerbröckeln. Der Boden, auf dem du standest, bricht weg. Ohnmacht ist dann das Gefühl - schrecklich. Aber es kommt immer wieder Sonne, sage ich mir immer. Und das ist doch herrlich. Die Sonne, das nennt man bei uns Menschen im übertragenen Sinne oft auch das Glück. Man könnte platzen. Aber ich weiß auch, was du meinst. Wenn es zu viel wird, oder zu lang, stumpft man ab und weiß es auch nicht mehr zu schätzen. Ab einem gewissen Zeitpunkt tut es einem dann auch schon nicht mehr gut.'







'Ja, ich könnte davon verdorren oder verbrennen. In einer gesunden Menge blühe ich natürlich total auf und lechze nach mehr. Vorm Wind nun schützen uns Gott sei Dank die Bäume um uns herum - gerade hier auf dem Gipfel ist es wichtig, dass die breite Masse sich den winden entgegensetzt. Die, die außen stehen, kriegen natürlich am meisten ab, aber sind auch meistens die stärker gebauten. Eigentlich, so denke ich mir meistens, kriegt jeder Baum meist so viel Wind ab, wie er verträgt.'







'Bei uns Menschen ist das genauso,' bemerkte Laura eifrig. 'Wir sind in der Menge stärker. Man nennt das Demokratie, und um irgendwelchen Unruhen im menschlichen Miteinander entgegenzuwirken, wollten sich immer mehrere Menschen zusammenschließen und engagieren. Und natürlich kriegen auch dort immer die am meisten ab, die am deutlichsten aufbegehren, am vorderster Front stehen. Eure Gemeinschaft ist schon toll. Wir sollten auch viel mehr zueinander stehen, füreinander einstehen. Auf das Schicksal des einzelnen bezogen, sagte meine Oma auch immer: Keiner kriegt mehr, als er tragen kann. Und ich denke, dass vielleicht das aber auch nur möglich ist, weil noch jemand da ist, der einen tragen helfen kann.'







'Es gibt hier im Wald viele Situationen, wo man nicht mehr sicher ist, dass einem der Halt der anderen ausreichend Hilfe ist. Manchmal ist doch jeder auf sich angewiesen. Sei es bei Feuer, sei es bei Wassermassen - man fragt sich, wie man da jemals wieder raus kommt - und ob überhaupt.'