Viel wichtigere Fragen am Anfang einer Webkonzeption werden außen vor gelassen: Was bezwecke ich mit meiner Website? Was für ein Ziel habe ich damit? Für wen ist meine Website, am Ende gar nur für mich selbst? Wie erreiche ich meine Ziele und die potentiellen Benutzer meiner website am effektivsten? Ich wage zu behaupten, dass diese Fragen bei mehr als der Hälfte aller Websites nicht ausgiebig genug gefragt und beantwortet wurden.



Spätestens bei der Beantwortung der Frage, wie erreiche ich meine Ziele und Benutzer, erreicht man zwangsläufig den Punkt, an dem man sich unweigerlich doch stärker mit der Technik auseinandersetzen muss. Denn geht es um Funktionen der Site, um Ladezeiten, darum, wie verbreitet ist die von mir angestrebte technische Umsetzung bei meinen potentiellen Benutzern ist, muss ich die möglichen einstzbaren Techniken zumindest kennen, ihre Vor- und Nachteile abwägen können und wissen, wie implementiere ich sie.



Schließlich stellt man bei der Umsetzung der Technik in HTML oder einer anderen Darstellungsform fest, dass die eierlegenden Wollmilchsäue unter den Webdesign Programmen so ihre eigenen Vorstellungen haben, wie das denn realisiert werden soll. Geht man anschließend selbst daran, diesen Code zu verbessern, kommt man schnell an den Punkt, an dem es einfacher gewesen wäre, ihn selbst ohne die Vorgaben der allwissenden Software zu schreiben.