Die Benutzer der Site lassen sich einmal in eher skeptische Leute und zum Anderen in interessierte und vorbelastete Leute einteilen. Wenn man die erste Gruppe eingefangen hat, dann bekommt man die zweite erst recht. Also konzentrieren wir uns auf die erste. Man muss dieser Zielgruppe die Seriosität von Suzann antragen und ein Vertrauen aufbauen. Dies schafft man durch Aufklärung, Beantwortung möglicher Fragen, Beispiele für Erfolge, und Abgrenzung gegen andere nicht seriöse Angebote. Wichtige Elemente hierfür sind die FAQ (Fragen und Antworten) und die Erfolgsberichte. Aufklärung über die Person von Suzann wird durch ihren Lebenslauf und ihren Werdegang erzielt.



Das große Ziel ist dann, dass der Benutzer mit Suzann Kontakt aufnimmt, um eine Sitzung zu buchen. Die Hauptkontakt-Möglichkeit ist das Telefon. Daher muss die Telefonnummer bestens platziert werden (Logo).



Da Suzann kein Logo und kein Coorporate Design hatte, war es wichtig dies mit zu entwerfen. So wurde ein Flyer mit angefertigt, den sich die Benutzer herunter laden können, sowie alle Formulare und Briefköpfe wurden mit dem neuen Logo und der einheitlichen Schrift versehen.



So ging es also um mehr als einen bloßen Relaunch der Site. Der Internet-Auftritt wurde in den Ablauf mit ihren Kunden integriert und erreicht die angestrebten Ziele.