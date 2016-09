Viele Bücher wurden mit seinen Bildern veröffentlicht. In seinem bekanntesten mit dem Titel ?The Dicisive Moment? teilt er dem Leser programmatisch mit, was einen guten Photographen ausmacht:

ein fragender Blick und die Lust an der Form

ein Finger, ein Auge und zwei Beine

zur richtigen Zeit am richtigen Ort



Technisch unterstützt hat ihn dabei seine Leica, die sein einziges Werkzeug war. Sie ist leise, klein und unauffällig. Er hielt sich und seine Person stets zurück, war immer stiller Beobachter. Sein einziges Selbstportrait zeigt seinen rechten Fuß. 1968 wendet er sich wieder seiner Malerei zu und beschließt 1973 ?die Wirklichkeit nicht mehr zu bestehlen, sondern ihr etwas zu geben? und zieht sich von der Photographie zurück.

