Da sagt eine Kultusministerin, Sprache sei immer in Veränderung und der jeweils neu erscheinende Duden habe sich dem ständig anpassen müssen. Damit hat sie völlig Recht. Aber daraus ableiten zu wollen, man müsse endlich einmal eingreifen und ein festes Regulatorium beschließen, ist völlig am Leben, an der Natur vorbeigedacht. Noch viel weniger hat eine Gruppe von "Regulierern" - und seien sie noch so wissenschaftlich "legitimiert" - das Recht, per ordre de Mufti ein ganzes Volk nach ihren rationalistischen Thesen umzukrempeln. Für Kultusminister ist es eine Kleinigkeit, eigene Vorstellungen in den Schulen zu verwirklichen und dann, nach einiger Zeit der Einführung, stolz zu verkünden: Da seht ihr doch, daß es geht! - So weit zum Gehabe und zur Demokratie.

