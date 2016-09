Wenn alle Beteiligten wie oben beschrieben vorgehen, dann wird der Arzt und seine Leistung kritischer beleuchtet werden. Eine Regulation der Behandlungsmethoden und der anzuwendenden Mittel erfolgt sicherlich auch noch durch die Krankenkassen und Versicherungen, schon allein deshalb, weil diesen die Rechnungen vorgelegt werden müssen. Die Ärzte können aber in dem beschriebenen Vorgehen eine Chance sehen: Die Abrechnung wird vereinfacht.





Ein kritischer Punkt bleibt noch das Verhältnis zwischen den Zuliefer-Betrieben zum Dienstleister, will heißen der Pharmaindustrie zum Arzt. Wie schaffen es die Ärzte, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen? Viele Ärzte realisieren gar nicht, dass diese Abhängigkeit sie in ihrer Leistungsfähigkeit einschränkt. Eventuell verhelfen Behandlungsmethoden, bei denen die Vertreter der Pharmaindustrie außen vor sind, erfolgreicher beim Patienten. Erfolgreiche Behandlungsmethoden bedeuten aber auch zufriedenere Patienten und damit auch beruflichen Erfolg in Hinblick auf den Verdienst und das Ansehen.





Ein anderer kritischer Punkt ist, wie die Leistungen zwischen Arzt und Versicherungen und Kassen abgesprochen werden. Bei diesem Prozess muss ebenfalls der Erfolg beim Patienten im Vordergrund stehen. Allerdings haben die Ärzte nun eventuell andere Argumente, ihre Behandlungsmethoden durchzusetzen, wenn sie nicht mehr ganz so von der Pharma-Industrie abhängig sind.





Eine derartige Umgestaltung bedingt eine intensive Aufklärungsarbeit bei allen Beteiligten, vor allem aber bei den Patienten, und eine speziell betreute Einführungsphase in der Übergangszeit..