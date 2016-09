Wie gehen wir also vor, wenn wir so ein Gedankenabbild mit Novamind erstellen wollen? Bei Programmstart wird per Voreinstellung eine neue leere Datei geöffnet. In die zentrale Gedankenblase kann man nun das Haupt-Thema all der kommenden Gedanken eingeben. Per Menübefehl, über die anpassbare Symbolleiste oder per Tastaturkürzel können nun Zweige und Unterzweige zum Zentrum hinzugefügt werden. Die Zweige können jederzeit mit Zusatzinformationen versehen werden. Zum Beispiel können sie mit einem Oval, Rechteck oder einem beliebigem Bild hinterlegt werden. Sogenannte Verzierungen in Form von kleinen Häkchen oder kleinen Bomben und ähnlichem können auf den Zweig gesetzt werden. Hyperlinks zu einem beliebigen Zweig jeder erreichbaren Novamind Datei (lokal oder über das Netzwerk per URL), eine beliebige lokale Datei oder eine Internetadresse, sowie eine Email Adresse können vermerkt und durch Doppelklick angesteuert werden. Die Zweige können entweder manuell oder automatisch neu arrangiert werden. Auch können Zweige zu anderen Zweigen verschoben werden oder sie können über die Apfel Taste untereinander vernetzt werden. Jeder Zweig kann mit einem eigenen Text versehen werden und einer anderen Farbe manuell oder automatisch (mit Regenbogenfarben) dargestellt werden.